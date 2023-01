Terza vittoria consecutiva per la Primavera contro il Pordenone

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Terzo successo consecutivo per i giovani biancazzurri di mister Vito Grieco, che nella sfida valida per la prima giornata del girone di ritorno, si sono imposti per 3-0 sulsul terreno del “G.B. Fabbri”. Labiancazzurra parte forte e dopo soli due giri di lancette sfiora il vantaggio con Angeletti, la cui conclusione dall’interno dell’area di rigore si stampa sul palo. A metà primo tempo è lo stesso attaccante spallino a rompere l’equilibrio, realizzando il gol del vantaggio dopo una bella combinazione nello stretto con Rao. Nella ripresa la SPAL continua a dominare il match, ma il portiere ospite Gallo si supera in più circostanze neutralizzando i vari tentativi degli spallini. Negli ultimi dieci minuti sono, infine, due autogol di Andrea Biscontin e dello stesso portiere neroverde a chiudere definitivamente il match. Grazie a ...

Nei campionati che prevedono i 3 punti per lamai una squadra ha avuto un vantaggio di 13 punto sulla seconda in classifica dopo la prima giornata di ritorno.partita durata oltre i ...Per lagiornata di ritorno del campionato di Prima Categoria, Girone F, va in scena la sfida che vede ...brasiliana guidata da mister Damnjanovic arriva al match odierno dopo la larga...

Delta Volley corsara, terza vittoria di fila Rovigo.News

Bagnolese a gonfie vele A Salso ottiene la terza vittoria di fila il Resto del Carlino

Basket, il College Novara ci prende gusto: a Grugliasco terza vittoria ... La Voce Novara e Laghi

MOLFETTA CALCIO FEMMINILE BATTE PHOENIX TRANI E ... Il Fatto di Molfetta

Serie D girone F, il Roma City trova la terza vittoria consecutiva RomaToday

La Juventus, sul proprio sito ufficiale, analizza le statistiche relative al largo successo (5-0) delle Women sulla Sampdoria nell'ultima giornata di Serie A femminile: " Terza ...Continua così la serie di risultati positivi per le biancoblu che stanno chiudendo questa fase regolare in crescendo: merito ancora volta di una prova corale in cui intensità e carattere hanno fatto l ...