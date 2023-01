Terrore a Bruxelles | armato di coltello si scaglia contro i passeggeri  della metro vicino alle sedi Ue

Leggi su italiasera

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Come capita in queste circostanze, prima di poter dare una causa precisa a quanto avvenuto, è bene che gli investigatori abbiano prima in mano elementi precisi. Così, anche se – visto il ‘contesto’ – tutto lascerebbe presumere ad un probabile attacco ‘politico’, al momento ci atteniamo alla notizia che, poco fa, racconta di un ‘attacco all’arma bianca’, avvenuto all’interno della stazione Schuman delladi, per intenderci, quella delledell’Unione Europea. Il bilancio, stando a quanto riportato da sito dell’agenzia di stampa la ‘Derniere Heure’, parla di una sola persona ferita. Attacco a, fermato un uomo che stava perrsiuna dona col passeggino La polizia, intervenuta immediatamente, è riuscita a bloccare ed arrestare un uomo che, poco ...