Terribile attentato kamikaze | quasi 30 morti e centinaia di feriti

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Un scoppio fortissimo, poi le urla, la calca e le richieste di aiuto tra i calcinacci e una densa nuvola di fumo: sono le scene di terrore che arrivano dal Pakistan, colpito dall’ennesimo. Ad essere colpita da un commandoin una moschea di Peshawar, nel Pakistan nord occidentale. Secondo un portavoce del Lady Reading Hospital 147 sono iportati in ospedale e una quindicina sarebbero in condizioni critiche.il bilancio, 28A renderlo noto il funzionario di polizia Zafar Khan all’emittente Geo News spiegando che tra le vittime ci sono anche diversi agenti. Mohammad Asim, portavoce del Lady Reading Hospital di Peshawar, ha spiegato che almeno quindici delle persone rimaste ferite sono in condizioni critiche e c’è il timore che il bilancio dei ...

Lo accusano di unche però non ha causato né morti né feriti. Dicono sia il leader degli ... 'Per questo Alfredo ha iniziato una lotta con il suo corpo, una lottache lo sta ...Lo accusano di unche però non ha causato ne' morti ne' feriti. Per questo Alfredo ha iniziato una lotta con il suo corpo, una lottache lo sta conducendo alla morte, nella totale ...

Nuovo attacco a Gerusalemme Est, 13enne ferisce 2 uomini. Per l'attentato alla Sinagoga fermate 42 persone L'HuffPost

Attentato Israele, l'Unione Europea: "Non reagire alle provocazioni" Tag24

Attentati a Gerusalemme "Abbiamo il cuore spezzato" Moked

Spagna, attacco in due chiese con un machete. Una vittima e quattro feriti. Si indaga per terrorismo Il Sole 24 ORE

Attacco con catana in due chiese nel Sud della Spagna, morto sagrestano Sky Tg24

L'attivista di pace Meir Margalit commenta l'attentato a Gerusalmemme spiegando che purtroppo dopo l'"operazione" di Jenin una reazione era prevedibile: "Violenza chiama violenza" ...(Corriere di Lamezia) La notizia riportata su altri media La città è ancora scossa dal terribile attentato della scorsa notte davanti a una sinagoga, "uno dei più gravi degli ultimi anni" ha detto il ...