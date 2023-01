Tennis | Wta Sabalenka alle spalle di Swiatek | Trevisan al 25° posto

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La polacca regina del ranking, poi la bielorussa fresca trionfatrice a Melbourne ROMA - Una "new entry" e variazioni a cascata nella classifica post - Melbourne per quanto riguarda le top player: da ...

La polacca regina del ranking, poi la bielorussa fresca trionfatrice a Melbourne ROMA - Una "new entry" e variazioni a cascata nella classifica post - Melbourne per quanto riguarda le top player: da ...Dopo la vittoria degli Australian Open cambia il rankingma non la numero uno al mondo che rimane sempre la polacca Iga Swiatek. Guadagna una posizione la vincitrice di Melbourne, Aryna Sabalenka che diventa numero 2 al mondo. Entra finalmente e per la ...

Sabalenka, Aryna "tigre di Minsk" è la nuova imperatrice del tennis mondiale Affaritaliani.it

Ranking WTA (30 gennaio 2023): Swiatek regina, Sabalenka seconda. Martina Trevisan 25ma OA Sport

Finalmente Sabalenka! Rimonta la Rybakina e vince il primo Slam della carriera La Gazzetta dello Sport

WTA 250 Lione: Il Tabellone Principale. Una qualificata per Jasmine Paolini LiveTennis.it

WTA Hua Hin, il tabellone: guidano Andreescu e Putinseva. C’è anche Linda Fruhvirtova Ubitennis

Dopo la vittoria degli Australian Open cambia il ranking WTA ma non la numero uno al mondo che rimane sempre la polacca Iga Swiatek. Guadagna una posizione la vincitrice di Melbourne, Aryna Sabalenka ...La canadese affronterà all'esordio la britannica Harriet Dart; Yulia Putintseva e Linda Fruhvirtova affronteranno rispettivamente Heather Watson e Bethanie Mattek Sands ...