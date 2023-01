Tennis | obiettivo Grande Slam per Novak Djokovic? Roland Garros e US Open gli ostacoli principali

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Le possibilità ci sono, ma attenzione…ha rilanciato allale sue quotazioni nelmondiale. Il serbo, ieri, ha posto il suo 10° sigillo agli Australian, raggiungendo lo spagnolo Rafael Nadal in vetta alla classifica dei vincitori, a livello maschile, nell’Erae tornando n.1 del ranking ATP. Tante ripercussioni, quindi, nel riscontro dell’atto conclusivo sul cemento australiano. Tra queste anche l’evidenza di un livello di gioco attualmente fuori portata da parte dei rivali, come dimostrato dalla prestazione del greco Stefanos Tsitsipas (n.3 del ranking). Troppa la differenza tra l’asso nativo di Belgrado e l’ellenico e così vien da chiedersi se il 35enne balcanico abbia la possibilità di completare quel...

Djokovic e Nadal si recheranno all'Open di Francia a maggio con l'del trionfo numero 23. ... Il co - fondatore della ProfessionalPlayers Association, Vasek Pospisil, ha descritto il ...... rimane il ragazzo che palleggiava per strada con le arance, le palline da, i rotoli di ... L'era di poter tornare a giocare. Non sono diventato un calciatore professionista ma ora sono ...

