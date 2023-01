Tennis | Novak Djokovic | “Mostrerò le prove mediche | alcuni commenti mi hanno infastidito”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Mettere i puntini sulle i.si sta godendo i frutti del proprio successo agli Australian Open 2023. Il serbo, vittorioso in Finale contro il greco Stefanos Tsitsipas per 6-3 7-6 (4) 7-6 (5), ha dato ancora una volta dimostrazione della sua superiorità. Per l’asso nativo di Belgrado è il 10° trionfo a Melbourne e il 22° Slam in carriera, raggiungendo in vetta alla graduatoria dei vincitori Major dell’Era Open (uomini) Rafael Nadal. Il risultato, poi, ha permesso adi tornare in vetta alla classifica mondiale, scalzando lo spagnolo Carlos Alcaraz. Tuttavia, Nole ha voglia anche di fare chiarezza rispetto a quanto si è detto nelle ultime settimane sulle sue condizioni fisiche. Il problema al tendine del ginocchio sinistro è stato spesso oggetto di analisi e, per le grandi capacità di recupero del serbo, ...

Il cambio di alimentazione :, dopo essersi reso conto di non riuscire a rendere come avrebbe ... all'aereo preferisce il pavimento di casa ! Per fortuna delha reagito alla ritrosia ai ...Ne è convinto anche l'ex leggenda del, John McEnroe , che riconosce in Djokovic, una tenuta ... "maestro dell'automotivazione" 'Non ho mai vistocosì emotivo. È incredibilmente ...

Tennis: Djokovic trionfa agli Australian Open per la decima volta, le lacrime liberatorie RaiNews

Novak Djokovic vince gli Australian Open e torna numero 1 al mondo: anche Tsitsipas spazzato via in 3 set Il Fatto Quotidiano

Tennis, classifica Atp: Djokovic è il numero 1, salto record Agenzia ANSA

Tennis, Djokovic: In Australia vittoria più bella della mia vita ilgazzettino.it

Tennis, ranking: Djokovic torna numero 1. Sinner il migliore degli azzurri Tuttosport

Le possibilità ci sono, ma attenzione…Novak Djokovic ha rilanciato alla grande le sue quotazioni nel tennis mondiale. Il serbo, ieri, ha posto il suo 10° sigillo agli Australian Open, raggiungendo lo ...Novak Djokovic si apre come un libro in tantissime lingue, imperversa nelle conferenze stampa e quindi sappiamo tutto sul nuovo (si fa per dire) numero 1 del mondo. Qui segnaliamo alcune curiosità, al ...