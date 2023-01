Tennis | Novak Djokovic | Dà un’impressione di superiorità che raramente si è vista”

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Oggi, lunedì 30 gennaio,è tornato ufficialmente alla posizione n.1 del ranking ATP. Il successo negli Australian Open 2023 ha permesso al serbo di riprendersi lo scettro, a discapito dello spagnolo Carlos Alcaraz, ponendo la decima firma al Melbourne e soprattutto raggiungendo in vetta alla classifica degli Slam vinti nell’Era Open (22), a livello maschile, Rafael Nadal. Una vittoria dal sapore di rivincita per Nole, a segno nella Finale contro il greco Stefanos Tsitsipas per 6-3 7-6 (4) 7-6 (5), dopo quanto accaduto l’anno scorso in Australia per la vicenda “vaccino anti-Covid” costatagli la cancellazione del visto e l’espulsione dal territorio australiano. Il cambio dell’asset governativo ha messo nelle condizioni il campione nativo di Belgrado di prendere parte al torneo e di fare quello che si è visto. Un successo perentorio che ha ...