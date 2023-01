Tennis | Djokovic | “Infastidito dai commenti | dimostrerò che l’infortunio era reale”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il serbo Novak, fresco vincitore del suo decimo Australian Open e nuovo numero uno del mondo, nel corso di un’intervista aMajors si è voluto togliere alcuni sassolini dalla scarpa dopo le critiche ricevute sulla veridicità del suo infortunio alla gamba sinistra: “Voglio dimostrare che i miei problemi fisici erano reali perché sono statoda alcuni. Fornirò le prove soprattutto per me e per tutti coloro che mi stanno accanto. Anche due anni fa c’era gente che dubitava. Con un problema di lieve entità mi sarei allenato, come he sempre fatto nei giorni precedenti. E’ stato davvero estenuante, ma grazie all’aiuto di Dio sono riuscito ad andare avanti”. SportFace.

Dopo il trionfo di Melbourne e il ritorno al n. 1, il serbo ora torna a pensare all'obiettivo fallito a un passo nella finale di New York 2021. Ma i rivali sono sempre più agguerriti ...Ci sta perché nel tennis non è facile tenere costantemente un livello alto. Poi ci sono vari fattori che possono influire: infortuni, cambio di allenatore, la famiglia. Quindi non è mai un processo ...