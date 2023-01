Tennis | chi è la nuova vincitrice degli Australian Open Aryna Sabalenka

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La bielorussa è lacampionessa, nella giornata di sabato è diventata laregina. Lata bielorussa, costretta a gareggiare per via della situazione in Ucraina, senza bandiera, ha sollevato il suo primo torneo Slam. Leggi anche: Djokovic nella bufera: il padre a una manifestazione pro Putin Nelle prove Slam non era infatti mai andata oltre le semifinali nel singolare. Era però riuscita a trionfare nel doppio in due occasioni, agli USdel 2019 e aglidel 2021, con la belga Elise Mertens. Su Instagram dopo aver vinto ha scritto un post pensando al papà: «Papà, saresti orgoglioso di me?». La mente ...

Victoria Azarenka: voto 8si sarebbe aspettato di ritrovarla ancora una volta lì, in semifinale ... Ha giocato uncompatto, non più in spinta come ai tempi d'oro ma elegante e capace di ...... grazie al percorso alternativo concesso da Game Pass di Xbox e, come la pallina dadi Match ... Quello che conta è comunque l'impressione di solidità e di coerenza che lascia aci gioca. ...

Tennis, chi è la vincitrice degli Australian Open Aryna Sabalenka 361 Magazine

Djokovic come Nadal o primo Slam per Tsitsipas E chi vince diventa numero 1 La Gazzetta dello Sport

Chi sono i migliori tennisti nella storia del Grande Slam SettimanaSport

Federica Urgesi, da Fano al trionfo a Melbourne: chi è la giovane campionessa del doppio junior Ubitennis

Tennis russo al maschile: le difficoltà delle nuove leve, con lo spettro ... LiveTennis.it

Il trionfo di Melbourne arrivato in finale contro la kazaka Rybakina, ha un sapore speciale e soprattutto è il coronamento di una crescita costante ...La finale degli Australian Open è in programma domenica dalle 9.30: Nole va per il 22° Major e il decimo titolo a Melbourne, Stefanos ci riprova dopo il ko a Parigi. E sembra pronto ...