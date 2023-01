Televisione italiana in lutto | morto lo storico conduttore e giornalista della Rai

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 30 gennaio 2023)inper la prematura scomparsa delex Rai e direttore generale di San Marino Rtv. Nei giorni scorsi era stato sottoposto ad un’operazione alle coronarie ed èdopo un malore Lo rende noto la stessa San Marino Rtv. Ludovico Di Meo èdomenica 29 gennaio a Roma. Dimesso dall’ospedale e tornato a casa, spiega la società in una nota ufficiale, “il direttorenostra Emittente si è sentito nuovamente male, probabilmente per cause legate all’intervento. Inutili i soccorsi del personale sanitario”. Ludovico Di Meo lascia la moglie Paola e le due figlie Federica e Flaminia. Il presidente del Cda San Marino Rtv, Pietro Giacomini lo ha ricordato “per la disponibilità e competenza”, “sempre pronto a collaborare per il bene dell’emittente”. “Un grande ...