Tebas sul razzismo | «Incoraggiamo i club ad accompagnarci anche in tribunale»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il presidente della Liga,, è intervenuto durante il gala della Madrid Sports Press Association, che prevedeun premio per il progetto “LaLiga Impulso“. Marca riporta le parole del presidente: «Sono molto soddisfatto del progetto LaLiga Impulso, che è, insieme alle vendite centralizzate e al controllo finanziario, il progetto più importante nella storia del calcio professionistico, direi. Perché consente un investimento molto significativo in tutti i, e anticipare investimenti che organicamente avrebbero richiesto ai15 o 20 anni, ci permette di modernizzare e ci permette di intraprendere e diventare se possibile un campionato più competitivo, cosa molto necessaria nell’attuale mondo dell’industria sportiva». Ma le critiche non mancano: «Ci sono tante cose di cui gli stessi ...