Team Corratec | ottimo inizio in Argentina alla Vuelta a San Juan

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Conclusa laa Sandisputatasi nei giorni scorsi in, si possono già tirare alcune somme. Una delle squadre impegnate era il, diretto da Serge Parsani e all’esordio fra le squadre Professional, superato con ottimi voti grazie a una settimana dilivello con tanti risultati L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Classifica ciclisti più pagati: il Paperone è Pogacar Bastianelli: “Il ciclismo femminile è in forte ascesa, obiettivo Classiche e supporto al

Sesta piazza per Attilio Viviani (), settima per Giovanni Lonardi (Eolo Kometa) e decima per Enrico Zanoncello (Green Project Bardani CSF Faizané). A vincere la corsa argentina è stato ...Con la sua, formazione maschile Professional, è stata invitata al prossimo Giro d'Italia e lei, direttore sportivo di questotoscano, ha la possibilità di seguire la corsa rosa non in ...

TEAM CORRATEC: ATTILIO VIVIANI CHIUDE LA VUELTA A SAN ... InBici

TEAM CORRATEC, AL SAUDI TOUR C'E' L'ESORDIO DI FABIANA ... TUTTOBICIWEB.it

IL TEAM CORRATEC LANCIA "A CYCLIST'S DIARY" TUTTOBICIWEB.it

Ciclismo - Il Team Corratec sogna in grande: "Vogliamo essere al ... Eurosport IT

DOSSIER NEOPROF. 23 VOLTI NUOVI PER UN CICLISMO CHE ... TUTTOBICIWEB.it

Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrirti pubblicità o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando “Accetta tutti”, acconsenti al nostro ut ...Il Team corratec fa rotta verso l'Arabia Saudita dove dal 30 gennaio al 3 febbraio si svolgerà il Saudi Tour, corsa di categoria 2.1 organizzata da ASO. L'obiettivo principale del team, diretto in amm ...