Taranto | incendio nel palazzo | morta un’anziana In pieno centro nel pomeriggio

Unè divampato in un grande appartamento all'ottavo e ultimo piano di un palazzo a, in piazza Giovanni XXIII, meglio conosciuta come piazza Carmine. Lo stabile è stato fatto evacuare dai ...Attesa per la vendita dei biglietti di Cremonese - Lecce Sport [ 30/01/2023 ]in pieno centro. Distrutto appartamento all'ultimo piano Cronaca [ 30/01/2023 ] Ecco cosa succederà se ...

Taranto, incendio in un attico in pieno centro: muore una donna di 83 anni che era all'interno. Stabile evacu… La Repubblica

Taranto, a fuoco appartamento in piazza Giovanni XXIII: attico divorato dalle fiamme, muore una donna La Gazzetta del Mezzogiorno

Paura a Taranto, incendio in un palazzo: ultimo piano divorato dalle fiamme, morta un'anziana Virgilio Notizie

Incendio in appartamento a Taranto, morta un'anziana Agenzia ANSA

Incendio in un appartamento a Taranto: morta una donna, evacuati tutti gli inquilini del palazzo ilmessaggero.it

TARANTO - Dramma nella Città dei Due Mari. Una donna di 82 anni è morta nell'incendio scoppiato questa notte in un appartamento al nono piano di un palazzo di piazza Giovanni XXIII, angolo via ...Una donna di 82 anni è morta nell'incendio divampato stasera in un appartamento al nono piano di uno stabile di piazza Giovanni XXIII, angolo via D'Aquino, a Taranto. La donna, ...