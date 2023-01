Tabellone Wta Lione 2023 | Jasmine Paolini nel main draw | Garcia prima testa di serie

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ilcompleto del torneo Wta 250 di, in programma dal 30 gennaio al 5 febbraio nella città francese sul veloce indoor. Per l’Italia sarà della partita sicuramente, che al primo turno se la vedrà con una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. L’azzurra si trova nel quarto delladi, la francese Caroline: la numero 4 del ranking mondiale potrebbe essere avversaria diproprio in un eventuale quarto di finale. Dall’altra parte delguida il seeding la cinese Zheng, che esordirà contro Brengle. Di seguito ilcompleto che verrà aggiornato in tempo reale. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI IL ...

... suo primo Slam in carriera, in finale contro Elena Rybakina , pesa tantissimo nel ranking: ... niente inno nazionale per celebrare il suo trionfo, né bandiera bielorussia sule sul ...Ecco il programma, gli orari e l'ordine di gioco di martedì 31 gennaio per il250 di Hua Hin 2023. Si inizia ad entrare nel vivo del torneo, con le giocatrici più importanti ...PRINCIPALE ...

WTA Lione, il tabellone: Garcia e la campionessa uscente Zhang le favorite. Presente anche Paolini Ubitennis

WTA Lione 2023: il tabellone. Jasmine Paolini al via contro una qualificata, Garcia numero 1 del seeding OA Sport

WTA Lione, sorteggiato il tabellone principale: Garcia guida il ... TennisItaliano.it

WTA Hua Hin, il tabellone: guidano Andreescu e Putinseva. C’è anche Linda Fruhvirtova Ubitennis

WTA Adelaide 2: tabellone clamoroso anche senza Swiatek e Pegula. Ci sono 16 giocatrici fra le prime 22 Ubitennis

La vittoria dell' Australian Open, suo primo Slam in carriera, in finale contro Elena Rybakina, pesa tantissimo nel ranking Wta: Aryna Sabalenka vola dal numero 5 al numero 2 mondiale. Tra la tigre de ...A che ora e come seguire il match tra Paolini e Masarova, incontro valevole per il primo turno del torneo WTA 250 di Lione 2023.