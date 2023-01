Su 4R di febbraio - Tavares | Tasse e divieti | a rischio l' industria automotive e il diritto alla mobilità

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 30 gennaio 2023) In un momento delicatissimo per il mondo dell'auto, Carlosconcede a Quattroruote un'intervista esclusiva. Pubblicato sul nuovo numero della rivista (in edicola dall'1), il colloquio tocca tutti i temi legaticomplessa transizione ecologica e non solo: a detta del numero uno di Stellantis, infatti, le dimensioni del mercato sono in contrazione anche a causa del "continuo fiorire di, restrizioni e ostacolicircolazione.politica eamministrazioni", osserva il manager, "non interessa avere un'dell'auto in salute. La libertà di muoversi è costantemente sotto attacco. un tema essenzialmente europeo: in altre zone del mondo l'approccio è diverso. E sono i politici a volere tale ridimensionamento". I ...