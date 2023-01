Stranger Things 5 | Noah Schnapp ha svelato la data d’inizio delle riprese!

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Dopo diversi rumours e ipotesi, lariprese di5 potrebbe essere stata svelata. Nei giorni scorsi,– l’attore che nella serie interpreta il personaggio di Will Byers – si è reso protagonista di una diretta su TikTok con i suoi fan. Quando un utente gli ha chiesto se la produzione dell’ultima stagione della serie possa interferire con la sua formazione scolastica, il giovane interprete si è fatto scappare quella che sembra essere a tutti gli effetti ladi partenza della produzione di5. “And start to shoot in may” pic.twitter.com/ElhwB41VBh — Isaa (@rebeelrobin) January 26, 2023ha rivelato che le ...