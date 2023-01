Star Trek | Picard 3 | l' ultimo trailer tra esplosioni e una nuova missione

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Nuove immagini, conferme nel casting e anticipazioni neldella terza e ultima stagione di, i cui episodi saranno disponibili a partire dal 16 febbraio. Ildella terza e ultima stagione diè stato diffuso in queste ore. Gli episodi conclusivi saranno disponibili ogni giovedì a partire dal 16 febbraio, giorno in cui Paramount+ presenterà l'ultima stagione in anteprima. Le immagini che catapultano i fan nella terza stagione di, anticipano dunque quanto avverrà negli ultimi episodi, e confermano la presenza nel cast di due nuovi membri. Ed Speleers, series regular all'interno della stagione, aiuterà gli sforzi medici di Beverly Crusher ...

ANNIE WERSCHING INPICARD Interpretando la Regina Borg inPicard nel 2022, Wersching condivideva spesso foto di se stessa dal set in costume completo accompagnate da messaggi di ...Il trailer della terza e ultima stagione di: Picard è stato diffuso in queste ore. Gli episodi conclusivi saranno disponibili ogni giovedì a partire dal 16 febbraio, giorno in cui Paramount+ presenterà l'ultima stagione in anteprima. ...

