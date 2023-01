Star Trek | Picard 3 | il trailer mostra l’equipaggio della TNG in una misteriosa missione

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ilufficiale dil’inizio dell’ultima avventura di Patrick Stewart nel suo ruolo iconico di Jean-Luc. La sua ultima avventura nella terza stagione lo porterà in un viaggio inarrestabile che influenzerà l’eredità del suo passato e del suo futuro. Le ramificazioni delle sue decisioni sono destinate a definire il futuroFederazione. Il nuovoè ricco di momenti emozionanti, discussioni sulla morte e sul destino e il potenziale di gravi circostanze per la Flotta Stellare e l’intera Federazione. Una minaccia in arrivo potrebbe avere come obiettivo la Flotta Stellare e sembra che queste minacce arriveranno dall’interno e dall’esterno del. L’ultima stagione di ...

La diagnosi le arrivò nel 2020, ma nonostante questo continuò a mandare avanti la sua carriera partecipando alla serie tv: Picard. Wersching è nota anche per aver doppiato il videogioco The ...Malgrado la malattia ultimamente aveva partecipato alla serie: Picard. Ludovico Di Meo, morto l'ex direttore di Rai2. Si è sentito male dopo intervento alle coronarie L'annuncio della ...

Addio a Annie Wersching, Regina dei Borg in "Star Trek" RaiNews

Annie Wersching, attrice di 24, Bosch e Timeless, nota anche per il ruolo di doppiatrice del videogioco The last of us, è morta a 45 anni. L'interprete di Tess dal 2020 combatteva ...Da pochissime ore Paramount+ ha finalmente diffuso online il final trailer e il poster della terza e ultima stagione di Star Trek: Picard.