Stadio Cagliari | i dubbi del mondo politico sui fondi

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La discussione del nuovodeltiene banco sia in comune che in regione: la maggioranza divisa suiArrivano nuovi aggiornamenti per quanto riguarda il nuovodel. Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, la maggioranza politica è divisa sui famosi 50 milioni di euro che mancano alla realizzazione del progetto legato alla società isolana. Per oggi o per domani è atteso un emendamento per lo stanziamento a favore del Comune dideiper l’impianto. C’è un gioco di forza fra il Presidente della Regiona Christian Solinas e Fratelli d’Italia. Solinas, infatti, starebbe mettendo in discussione il luogo in cui costruire lo. L’impianto potrebbe essere spostato in zone ancora più periferiche, come ...