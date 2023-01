Spruzza lo spray al peperoncino a scuola e intossica 10 compagni

Oltre agli operatori del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Questura di Pavia, che hanno avviato accertamenti per risalire allo studente che ha spruzzato loin palestra....pubblico in Inghilterra dal momento che i genitori della ragazzina morta hanno rivolto appelli ad istituzioni e aziende affinchè segnalino in modo chiaro i potenziali pericoli dei prodotti. La ...

Spruzza spray al peperoncino durante la lezione: 10 intossicati alla scuola media Leonardo IL GIORNO

Genova, spruzza spray urticante in ascensore: 4 intossicati - Primocanale.it - Le notizie aggiornate dalla ... Primocanale

Spruzza spray urticante fuori da un locale. Denunciato 25enne - ParmaDaily.it

14enne si spruzza il deodorante davanti al naso e muore per arresto cardiaco: “La gente non sa quanto… Il Fatto Quotidiano

Geloso della fidanzata le spruzza lo spray urticante sul viso Today.it

A provocare il problema sembra sia stato uno degli studenti, che avrebbe spruzzato nei locali spray urticante al peperoncino.Pavia, chiesto l'intervento del 118 alla Leonardo da Vinci dopo che gli alunni, tutti tra i 12 e i 13 anni, avevano accusato problemi alle vie respiratorie e bruciori agli occhi. A provocare l'intossi ...