Sporting Braga | UFFICIALE | preso un terzino svedese

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Lo, prossimo avversario della Fiorentina in Conference League, si rinforza sulla fascia destra. Dall'AIK Solna, arriva Joe...

Commenta per primo Il Marsiglia si guarda attorno con l'obiettivo di pescare un nuovo attaccante. I francesi hanno messo gli occhi su Vitinha dello. Il giocatore portoghese ha una clausola rescissoria da 30 milioni e secondo Footmercato su di lui ci sono anche Newcastle e Atletico Madrid .Piacciono Lindelof, Rodrigo Becao e Tanganga.21.08 - UFFICIALE: lo, avversario della Fiorentina in Conference League, ha annunciato l'acquisto di Bruma.20.39 - Inter, dalla Francia: ...

UFFICIALE: Lo Sporting Braga si rinforza. Arriva Joe Mendes, firma fino al 2028 TUTTO mercato WEB

Diretta Sporting Braga-Fiorentina: probabili formazioni, dove vederla in tv e live streaming DAZN

Lo Sporting Braga vince ancora: è la quinta consecutiva Fiorentina.it

Sporting Lisbona-Sporting Braga (mercoledì 01 febbraio 2023 ore 22:15): formazioni, quote, pronostici. Leo... Infobetting

Tigres, ecco il sostituto di Thauvin. Diego Lainez lascia il Braga e torna in Messico TUTTO mercato WEB

Lo Sporting Braga, prossimo avversario della Fiorentina nei playoff di accesso agli ottavi di finale di Conference League, sta per rinforzare la difesa.