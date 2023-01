Spezia | Luca Gotti operato alle anche | qualche giorno di stop prima del ritorno in panchina

(Di lunedì 30 gennaio 2023) L’natore delloè statoquesta mattina, un intervento chirurgico eseguito presso la clinica Humanitas di Milano. Il tecnico degli Aquilotti eraprese damese con alcuni problemi che stavano condizionando la sua mobilità. A renderlo noto è proprio il club ligure, con una nota ufficiale sul proprio sito: “L’intervento, eseguito dal dottor Federico Della Rocca,rio del reparto di Ortopedia 2, è perfettamente riuscito e il tecnico aquilotto osserverà ora alcuni giorni di ricovero e fisioterapia presso l’istituto milanese, per poi tornare alla guida dellasquadra”. Non a casocontro il Bologna sulla ...

Spezia Calcio comunica che questa mattina, presso l'istituto clinico Humanitas di Milano, il tecnico Luca Gotti è stato sottoposto a un intervento chirurgico mirato a risolvere il problema alle anche