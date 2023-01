“Spazio | luce | colore nell’opera di Marcello Grottesi” l’esposizione a Roma

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il percorso espositivo diospitato da Micro Arti Visive adal 9 al 16 febbraio 2023– Torna negli spazi di Micro a distanza di un anno l’opera di, con un percorso espositivo completamente nuovo, arricchito di opere e fotografie inedite. Il ciclo di mostre – voluto dai figli Pier Paolo e Clarissacon il supporto organizzativo di Paola Valori – ha lo scopo di mettere ina rotazione gran parte dei lavori conservati nell’Archivio, con sede nella casa studio del grande artista. Un progetto, partito a febbraio 2022, che riunisce anche quest’anno opere emblematiche degli anni ’70, periodo artisticamente molto fecondo per. In quegli anni l’arte è ...

Il percorso espositivo di Marcello Grottesi ospitato da Micro Arti Visive a Roma dal 9 al 16 febbraio 2023 ROMA - Torna negli spazi di Micro a distanza di ...