Attimi di paura ad Alatri, nel Frusinate, dove un diciottenne è stato ferito da un colpo di pistola sparato ad altezza uomo mentre si trovava all'esterno di unpizzeria di Alatri. Lasi è verificata poco dopo le 20 di questa sera. Ancora in fuga l'uomo che ha sparato Il proiettile ha colpito il giovane alla testa e le sue condizioni sono ...Un diciottenne è stato ferito da un colpo di pistola sparato ad altezza uomo mentre si trovava all'esterno di unpizzeria di Alatri. Il fatto poco dopo le venti di questa sera. Il proiettile lo ha colpito alla testa e le sue condizioni sono gravissime. L'autore del gesto al momento è sconosciuto e si è dato ...

Sparatoria in un bar nel Frusinate: gravissimo un diciottenne La Stampa

Ferito a colpi di pistola, grave un giovane: il dramma davanti un bar pizzeria FrosinoneToday

Sparatoria in centro, ferito un giovane Today.it

Messico: strage in un bar a Jerez, almeno 7 morti - Ultima Ora Agenzia ANSA

Sparatoria ad Acerra, 4 colpi contro la vetrata del bar ilmediano.com

Sparatoria ad Alatri, in provincia di Frosinone, gravissimo un giovane di 18 anni. I fatti si sono svolti in via Liberio nei pressi di Largo ...È successo davanti a una pizzeria di Alatri, nel frusinate, la stessa località in cui nel 2017 fu ucciso a colpi di spranga Emanuele Morganti, ...