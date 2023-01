Sparatoria a una festa di compleanno in casa | 8 morti e tre feriti

Spari e morti afesta di compleanno . Due uomini armati hanno aperto il fuoco ieri su un gruppo di persone che festeggiavano un compleanno incittadina del Sudafrica , facendo otto morti e tre feriti, ha reso noto oggi la polizia. Sergio, 15 anni, hamano non del tutto formata, i compagni la creano con la stampante 3D: 'Hanno ...Gli venivano diagnosticate contusioni al viso e lesioni alle costole conprognosi di 30 giorni. Sarebbe emerso in questa fase anche come Giordano, al momento della, fosse sotto l'...

Gerusalemme, attentato davanti a una sinagoga: almeno 7 morti nella sparatoria, ucciso terrorista Corriere della Sera

Gerusalemme, sparatoria vicino a una sinagoga: 7 morti TGCOM

Gerusalemme, sparatoria vicino a una sinagoga: almeno sette morti La Gazzetta dello Sport

Gerusalemme, sparatoria vicino a una sinagoga: otto morti | Ucciso l'aggressore, la polizia: "E' palestinese" TGCOM

Sparatoria in una Sinagoga a Gerusalemme: 8 morti e più di 10 feriti Trend-online.com

Spari e morti a una festa di compleanno. Due uomini armati hanno aperto il fuoco ieri su un gruppo di persone che festeggiavano un compleanno in una cittadina del Sudafrica, facendo otto morti e tre..Almeno tre persone sono state uccise e quattro ferite in una sparatoria nel quartiere Beverly Crest di Los Angeles ...