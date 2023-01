Nel big match della prima di ritorno, Osimhen e Simeone siglano il 2 - 1 sui giallorossi al Maradona, annullando la rete di El Shaarawy, e la squadra di Lucianoallunga ancora in classifica,...La squadra disupera anche l'ostacolo Roma e la distanza dalle inseguitrici diviene sempre più ...

Sky - Le ultimissime di formazione, un solo dubbio per Spalletti: Lozano verso una maglia da titolare CalcioNapoli24

LIVE - Spalletti in conferenza: segui la diretta su TN Tutto Napoli

Bargiggia: “Spalletti insegna ai suoi colleghi bolliti cosa sono lucidità e coraggio. provate voi a togliere Osimhen a gara ... CalcioNapoli24

Spalletti: «» - ilNapolista IlNapolista

Napoli-Roma, infortunio per Abraham. Dunque nota dolente da Napoli per la Roma e Mourinho, nonostante la partita si ancora in corso ed estremamente aperta. Mourinho ha dovuto sostituire Abraham al 73' ...Con la vittoria sulla Roma la squadra allenata da Spalletti taglia un personale traguardo a conferma dell'ottimo campionato disputato ...