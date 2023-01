Spalletti esalta Osimhen | “Sa fare tutto” | poi svela il regalo per Mourinho

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ha parlato ai microfoni di Dazn il tecnico del Napoli Luciano. L’allenatore azzurro ha espresso tutta la sua soddisfazione per la vittoria dei suoi contro la Roma e per la grande prestazione dei suoi attaccanti,e Simeone. Di seguito quanto riportato: Cambio-Simeone: “Queste partite le vinci se fai vedere di essere determinato a vincere dal magazziniere all’ultimo della panchina. Sono partite complicate, ma chi è entrato ha dimostrato di essere già dentro al meccanismo della partita. Questa è una partita fondamentale, in queste gare qui se non hai dentro bene il lavoro quotidiano diventa difficile portare a casa questi risultati”. LucianoRuolo dei terzini: “Sono un po’ le loro caratteristiche, questo fatto di tenerli molto aperti contro una difesa a 5 deriva dal fatto che ...