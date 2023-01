Spalletti e i 60 anni di Mou | “Ecco cosa gli ho regalato…”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il Napoli vola, sempre più incontrastato, verso la vittoria del campionato: il vantaggio di +13 sull’Inter fa sognare i tifosi azzurri PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Un’altra vittoria, altri tre punti. Il Napoli di Lucianocontinua a volare e ad avvicinarsi al terzo campionato della sua storia. La vittoria contro la Roma Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Cesare - Ma stasera la partita a mio giudizio l'ha vintaper due motivi. Primo la scelta ... matura e che non viene meno, come capitava negliscorsi, nelle partite decisive e quando vi è ...Una partita in cui la Roma ha provato a mettere in difficoltà il Napoli e ci è pure riuscita, ma che alla fine ha vinto la squadra di. 'Il regalo per i 60dal suo amico Spallettone se ...

Serie A - Napoli-Roma: aggrappati ai 60 anni di Mourinho, ma ... Eurosport IT

Spalletti si gode la vittoria sulla Roma festeggiando Mourinho: Gli ho ... Sport Fanpage

Spalletti: “Roma avversario concreto e pericoloso. E' uno scontro ... SSC Napoli

È vero che il Napoli non ha Dybala, ma ha Osimhen e Kvaratskhelia ... IlNapolista

Serie A, Napoli-Roma 2-1: Spalletti continua la cavalcata solitaria - Sportmediaset Sport Mediaset

È stata partita vera quella tra Napoli e Roma, una di quelle che fa bene al calcio. Il Cholito al minuto 86 trova il gol della vittoria, splendida la sua girata che di sinistro insacca dietro le spall ...Spalletti dice di non saper fare i calcoli. Mourinho già li ha fatti e si complimenta con l’amico Spallettone per lo scudetto, a suo avviso già vinto dal Napoli con 19 giornate di anticipo. Soltanto u ...