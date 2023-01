Spalletti concede un giorno di riposo al Napoli | quando riprenderanno gli allenamenti

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il, uscito vittorioso anche dal match contro la Roma di ieri sera, continua il suo cammino inarrestabile verso il terzo scudetto della sua storia. Il vantaggio di +13 dall’Inter seconda è entrato nella storia della Serie A: nell’era dei tre punti a vittoria, non c’è mai stato un distacco così netto alla 20° giornata.Roma (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Giornata diper ildiMa non c’è tempo per festeggiare, domenica c’è un’altra gara di campionato da vincere per continuare a sognare. Gli azzurri, infatti, si sono ritrovati questa mattina a Castel Volturno per preparare la gara di campionato contro lo Spezia, in programma domenica alle 12:30 al Picco di La Spezia. Lavoro di scarico per chi ha giocato ieri e lavoro in palestra per ...