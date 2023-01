Sondaggi | cosa si muove nel centrodestra Pd | l' umiliazione continua

Leggi su iltempo

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Come di consueto ogni lunedì, nel Tg La7 di Enrico Mentana anche il 30 gennaio è andato in onda l'ultimoo politico Swg sugli orientamenti di voto ai partiti. Il calo di Fratelli d'Italia rispetto a sette giorni fa è dello 0,4 per cento ma il partito di Giorgia Meloni secondo la rilevazione è ancora ben oltre il 30 per cento dei consensi, il 30,4 per la precisione. C'è un abisso tra FdI e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che cresce di quattro decimali e stacca ulteriormente il Pd. I grillini sono al 17,8 per cento, i dem guadagnano lo 0,2 ma sono sempre ben al sotto della soglia psicologica del 15 per cento (14,2) mentre infiamma la battaglia delle primarie. Balzo di mezzo punto per la Lega di Matteo Salvini che torna al 9 per cento, otto decimali in più del terzo polo Azione-Italia viva, stabile. Sale anche Forza Italia che in virtù dello 0,2 ...