Soliti Ignoti – Il ritorno | vittoria per le sorelle di Cosenza | il montepremi ricco

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Grande vincita ai– Ilcon Angela e Serena della provincia di. Le duecalabresi, provenienti da Figline Vegliaturo, si sono messe in gioco all'interno della puntata del 30 gennaio. Le concorrenti non si sono presentate a mani vuote, poiché avevano con loro il sale portafortuna della nonna. Vediamo subito quanto hanno vinto le due ragazze e che cosa è accaduto nell'arco della puntata., un ignoto chiede una cortesia particolare ad Amadeus Tra i mestieri degli ottomisteriosi c'era l'oculista, chi miscela spezie provenienti da ogni parte del mondo, l'hair stylist, l'escapologo che poi si è esibito in studio lasciando tutti stupiti per la sua abilità, c'era chi lavora il corallo, chi progetta ...