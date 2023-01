Inquirenti al lavoro per ricostruire il movente A dare l'allarme un terzo, che giunto all'abitazione, si è ritrovato davanti ai corpi dei fratelli. Intervenuti immediatamente i sanitari del ...Il settantenne, a quanto si apprende, si prendeva cura personalmente delparalizzato che aveva bisogno di essere accudito quotidianamente. Antonio stava aspettando una chiamata da una ...

Ortona (Chieti), soffoca l'anziano fratello disabile e poi si suicida impiccandosi TGCOM

Omicidio-suicidio Ortona, soffoca il fratello disabile e si impicca Adnkronos

Soffoca il fratello e poi si impicca, dramma a Ortona Sky Tg24

Soffoca il fratello disabile e si suicida impiccandosi, tragedia scoperta da terzo fratello a Ortona Fanpage.it

Omicidio-suicidio a Ortona, soffoca il fratello disabile e si toglie la vita ilmattino.it

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la cui Caserma si trova proprio alle spalle dell’abitazione in cui si è consumata la tragedia, il minore avrebbe soffocato il maggiore e poi si sarebbe impicc ...