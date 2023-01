Smog | Ass Cattaneo | ' Lombardia in prima linea per qualità aria | no letture strumentali'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Milano, 30 gen. (Adnkronos) - "Più che le, contano i fatti. Mi preme ricordare a Legambiente, che nel 2022 i livelli di biossidi di azoto (no2) sono risultati i più bassi di sempre ine, per il pm10, per il quinto anno consecutivo dal 2018 in tutte le stazioni del territorio regionale è stato rispettato il valore limite sulla media annua di 40 µg/m³, confermando una situazione migliore rispetto a quella del decennio precedente. Per quanto riguarda il pm2.5, il 97% delle stazioni ha rispettato il valore limite sulla media annuale (nel 2021 era il 93%)". Raffaele, assessore all'Ambiente della Regione, candidato a Varese e Milano nella lista di Noi Moderati Raffaele, non ci sta e replica con forza ai dati diffusi stamane da ...