Skeleton | dalla bandiera tricolore ai Mondiali 2023 a quella bianca su Milano-Cortina 2026? L’Italia sta dilapidando un patrimonio

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Venerdì 27 gennaio è stato scritto un nuovo paragrafo nel grande libro della storia degli sport invernali italiani. Aididi St.Moritz Amedeo Bagnis si è fregiato della medaglia d’argento, confermando come la disciplina possa essere terreno fertile per togliersi grandi soddisfazioni nel prossimo futuro. Chi segue costantemente queste pagine sa perché e percome loazzurro sia in crescita e vada considerato terreno per andare a caccia delle prede più ambite. Queste, nello sport, sono le medaglie olimpiche. Siccome in Italia, più che in altri Paesi, è fondamentale “battere il ferro finché è caldo”, assumiamo i panni del maniscalco e cominciamo a martellare. Dopo le estemporanee apparizioni del 1928 e 1948, loè entrato stabilmente nella famiglia olimpica dal 2002. Porti pazienza chi ...