In precedenza, sempre l'Osservatorio aveva riferito di un bilancio di 7 uccisi in un attacco aereo nell'est dellacontro un convoglio di mezzi provenienti dall'Iraq e che probabilmente ...BEIRUT, 30 GEN Sette persone sono state uccise nei raid aerei di ieri sera incontro un convoglio di camion che attraversava la parte orientale del Paese dall'Iraq: lo ha ... ha dichiarato la, ...

Siria: Ong, 10 morti in raid, anche capo milizia filo-Iran - Mondo Agenzia ANSA

Siria: Ong, 10 morti in raid, anche capo milizia filo-Iran l'Adige

Siria: Ong, 10 morti in raid, anche capo milizia filo-Iran La Sicilia

Siria: Ong, 10 morti in raid, anche capo milizia filo-Iran La Prealpina

Siria. Droni colpiscono un convoglio con armi iraniane al confine con l'Iraq: sette morti RaiNews

(ANSA) - BEIRUT, 30 GEN - Il capo di una milizia filo-iraniana operativa in Siria è stato ucciso nelle ultime ore nella Siria orientale da un raid aereo attribuito a Israele e nel quale sono morte ...Sette persone sono state uccise nei raid aerei di ieri sera in Siria contro un convoglio di camion che attraversava la parte orientale del Paese dall'Iraq: lo ha reso noto l'Osservatorio siriano per i ...