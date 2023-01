Sinistra in affanno | appelli al voto disgiunto Votate qualunque lista ma scegliete D' Amato

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La chiamata alle armi di Zingaretti che cerca sponde anche nei grillini per la volata del suo ex assessore: "È l'unico che può fermare la destra"

... sempre sulla propria, ci mette il piedone Scalvini 5' un'occasione per parte in un minuto,... un po' inriparte l'Albenga 1' si parte! PRIMO TEMPO Albenga : Scalvini, Gibilaro, De ...Ma ora l'si fa sentire. "Si suicidano". Sorgi disintegra la. Che succede alle Regionali

Sinistra in affanno, appelli al voto disgiunto. "Votate qualunque lista ... ilGiornale.it

Cremonese-Inter, pagelle, migliori e peggiori dei nerazzurri: Lautaro ... Goal.com

Cremonese-Inter 1-2: gol di Okereke e Lautaro | Risultato Finale La Gazzetta dello Sport

Cremonese-Inter 1-2, le pagelle: Lautaro si veste da Superman, Mkhitaryan da uomo invisibile Virgilio Sport

Il folle affanno delle locas Il Tascabile

La chiamata alle armi di Zingaretti che cerca sponde anche nei grillini per la volata del suo ex assessore: "È l'unico che può fermare la destra" ...Va bene, costruire una piattaforma programmatica è difficile, così come lo è non ergere (anche involontariamente) steccati che ...