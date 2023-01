Simeone | “Tre punti fondamentali Alla fine non avevo più aria”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Giovanniparla di Napoli-Roma, il Cholito ha segnato uno dei due gol siglati dsquadra di Luciano Spalletti.al termine di Napoli-Roma ai microfoni di Dazn ha detto: “Abbiamo fatto veramente una grandissima partita, ma dovevamo chiuderla già prima. Non ci siamo riusciti, ma siamo una squadra forte ed abbiamo reagito bene.è stato incredibile, io sono felicissimo per tutto il gruppo. Prima della partita non mi sentivo molto bene,avuto un po’ di mal di pancia. Oggi è stata veramente una partita bellissima, abbiamo conquistato treimportanti. Cosa mi diceva Spalletti? Voleva che tenessi p, ma io nonpiù, c’era un ritmo ...