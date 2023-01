Simeone | “Non mi sentivo bene stasera | ma ho dato tutto”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Le parole di Giovannia Dazn, dopo il gol decisivo contro la Roma. “Abbiamo fatto una grande partita, dovevamo chiuderla prima ma non ci … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Nel big match della prima di ritorno, Osimhen esiglano il 2 - 1 sui giallorossi al ... viene superato su una strada chepuò che portare allo scudetto.L'autore del gol della vittoria Giovanniha commentato a Dazn il successo del Napoli contro la Roma: "Dovevamo chiudere prima la partita, contro una squadra così forteè facile. Poi alla fine è stato incredibile, c'è un clima ...

Napoli, Simeone: "Non stavo bene, ma ho dato tutto" Sportitalia

Simeone: «Non mi sentivo bene, avevo mal di pancia ma ho cercato ... IlNapolista

Napoli, Simeone: "Gol nel finale incredibile. Non stavo molto bene, ma ho dato tutto" DAZN

Simeone: "Non c'è motivazione maggiore che giocare nell'Atletico, sarà così fino alla fine" TUTTO mercato WEB

Simeone non fa drammi: "Quando il Real gioca così... Ho chiesto all'arbitro se ce l'ha con Morata" TUTTO mercato WEB

Giovanni Simeone ha stretto i denti, è entrato in campo e ha segnato il gol da tre punti contro la Roma. L'attaccante del Napoli non era al top della forma ed è proprio lui a svelarlo a fine partita: ...Dopo il danno, la beffa, al 18' arriva la rete del vantaggio per il Sassuolo: sblocca la partita Gregoire Defrel. Dopo sei minuti di recupero Milan-Sassuolo finisce sul larghissimo punteggio di 2-5 Te ...