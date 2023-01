Simeone | «Non mi sentivo bene | avevo mal di pancia ma ho cercato di dare tutto come sempre»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Nel post partita di Napoli-Roma 2-1, ai microfoni di Dazn l’attaccante del Napoli, Giovanni. E’ lui che ha segnato il gol decisivo, nel finale di partita. «Abbiamo fatto una grande partita, era da chiudere prima poi non ci siamo riusciti contro una squadra così forte, alla fine è stata una cosa incredibile, sono contento. Sono contento dista andando la squadra, c’è un bel gruppo, ci sono cose molto belle nel gruppo al di là di quello che succede in campo. Non mimoltoun po’ di mal dima hodifaccio, oggi ho fatto la cosa più bella che potessi fare, sono contento».sui tre punti: «Sono tre punti importanti ...