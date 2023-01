Simeone | “Non è mai facile quando entri nel secondo tempo Avevo pure mal di pancia”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 gennaio 2023)di lettura: < 1 minutoGiovanni, attaccante del Napoli, è l’uomo dai gol decisivi. Quello di stasera, realizzato all’86’, ha consentito agli azzurri di battere la Roma. Questo il suo commento a caldo a fine partita: “Abbiamo fatto una grande partita, dovevamo chiuderla prima ma non ci siamo riusciti con una squadra così forte. Poi alla fine è stata una cosa incredibile, sono contento. C’è tanta fiducia, c’è un bel gruppo. Anche al di fuori del campo ci sono tante cose belle in questo gruppo.un po’ di mal di, non mi sentivo molto bene, ma ho dato tutto. Sono contento. Sono tre punti importanti, continuiamo a lottare e dimostreremo ancora cos’è il Napoli. Ora bisogna pensare già alla prossima partita.nel...