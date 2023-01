Simeone | l’uomo dei gol decisivi | uno ogni 65? Il Cholito esulta | “Bellissima notte!”

Leggi su anteprima24

Giovannidei gol. Luciano Spalletti lo ha mandato in campo nell'ultimo quarto d'ora di Napoli-Roma, dopo aver subito il gol dell'1-1 di El Shaarawy. Lui e Raspadori dentro al posto di Osimhen e Lozano: una scelta coraggiosa che ha ampiamente ripagato il tecnico toscano. Ilha realizzato il suo ottavo gol in stagione, il terzo in Serie A, anche questo decisivo. Come con il Milan a San Siro, con la Cremonese (sempre in trasferta) e ieri sera con la Roma. Tutte e tre le volte da subentrato e sempre nell'arco degli ultimi 20? di gioco. "E pensare che avevo un leggero mal di pancia, non mi sentivo benissimo, ma quando sono entrato ho dato il massimo" ha confessato l'argentino a fine partita.