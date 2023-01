(Di lunedì 30 gennaio 2023) Avanti per diminuire pressione Fisco, flat tax strada maestra 'Con un convinto e significativo appoggio a Forza Italia, noi andremo avanti su un'altra nostra storica battaglia, far diminuire la ...

Lo ha detto il presidente e senatore di Forza Italia,, a 'Quarta Repubblica' in onda questa sera su Rete4. 'Per noi la lealtà e la responsabilità in politica si misurano dalla ...'Obiettivo stop totale tasse e contributi per primo impiego'ha quindi affermato: 'La mia esperienza di imprenditore che ha creato migliaia di posti di lavoro in tutte le sue aziende senza ...

"Quanta gioia regalano…". Berlusconi presenta i nuovi cani di Arcore ilGiornale.it

Berlusconi sfida gli alleati: "Tutti necessari, ma Forza Italia indispensabile" Today.it

Silvio Berlusconi: "Gli alleati di governo saranno leali nel realizzare le riforme" TGCOM

Berlusconi: «Forza Italia indispensabile, senza di noi non esisterebbe centrodestra di governo» Corriere TV

Il presidente di Forza Italia e anche del Monza, Silvio Berlusconi, è stato intervistato da Nicola Porro nel corso di 'Quarta Repubblica' ...Monza, le parole del presidente Silvio Berlusconi: "E' storico battere due volte la Juventus in un campionato, avanti con i giovani" ...