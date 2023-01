Silvia Zummo contro Bruno Barbieri dopo MasterChef Italia 12 | “Caduta di stile”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La dodicesima edizione disi sta rivelando ricca di colpi di scena. Con il trascorrere delle settimane, si sta entrando, sempre di più, nel vivo della competizione. Non tutti i concorrenti, però, sono disposti ad accettare il verdetto della giuria senza replicare. In particolare,, costretta a lasciare il programmalo scorso appuntamento, si è scagliataper le aspre critiche ricevute. In questo caso, le qualità culinarie non c’entrano nulla. Abbonati subito a Sky per non perdere la prossima puntata di12!12,sotto accusa: la furia di ...