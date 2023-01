Siccità | il film di Paolo Virzì con Monica Bellucci ed Emanuela Fanelli stasera su SKY e NOW

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Arrivasu Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K alle 21:15 (alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama), in prima visione,, ildiche racconta una Roma distopica alle prese con una crisi idrica. Il dramma, disponibile anche in streaming su NOW e on demand anche in qualità 4K, è una produzione Wildside, società del gruppo Fremantle, e Vision Distribution in collaborazione con Sky e in collaborazione con Prime Video. A Roma non piove da tre anni e la mancanza d’acqua stravolge regole e abitudini. Nella città che muore di sete e di divieti si muove un coro di personaggi, giovani e vecchi, emarginati e di successo, vittime e approfittatori. Le loro esistenze sono legate in un unico disegno, mentre cercano ognuno la propria redenzione. Presentato fuori concorso alla 79a Mostra ...