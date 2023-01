(Di lunedì 30 gennaio 2023) Silantus.non si rivedrà in campo prima di marzo. L’attaccante bianconero – recita una nota del club – “questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il JMedical che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semimembranosocoscia sinistra; tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero”. I tempi di recupero sono di almeno unper il polacco. Salterà sicuramente le sette partite di febbraio tra campionato e coppe. La prima di marzo è con la Roma, poi la Samp e poi l’Inter. Lapunta a quelle gare, controlli permettendo. L'articolo ilNapolista.

Milan, profondo rossonero: il Sassuolo ne fa 5 e ora laChampions siJuventus cade in casa con il Monza Il Monza fa addirittura tre gol nel primo tempo, ma il primo viene ...La 'missione impossibile' dellaall'Europa, evocata dopo la penalizzazione di 15 punti, siulteriormente. Ora, classifica alla mano, i bianconeri sono più vicini alla serie B (+11) ...

Si complica la rincorsa salvezza della Juve: Milik fuori un mese ... IlNapolista

Milan, profondo rossonero: il Sassuolo ne fa 5 e ora la rincorsa Champions si complica ilgazzettino.it

Milan Sassuolo Dionisi Non siamo ancora guariti. Tutti gli articoli informazione.it

Juventus Monza 0-2, i bianconeri affondano tra i fischi dello Stadium. Decidono Ciurria e l'ex Mota ilmattino.it

Turris - Giugliano 0-2: altro passo falso, corallini ancora sconfitti al ... Torrechannel

Stavolta la Juventus si fa male da sola, incassa una sconfitta meritata allo Stadium contro il Monza e sprofonda in classifica. Zero punti tra andata e ritorno contro Palladino e sorpasso ...Allegri: 'Mai un primo tempo così, e' una batosta. Dobbiamo fare punti per la salvezza'. Palladino: 'Vittoria resterà nella storia del Monza'. LA CRONACA DELLA PARTITA (ANSA) ...