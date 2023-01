Si chiude sull' 1-1 il posticipo fra Udinese e Verona

Leggi su iltempo

(Di lunedì 30 gennaio 2023) UDINE (ITALPRESS) – Termina 1-1 ildella Dacia Arena tra. Un pari giusto, maturato già nel primo tempo grazie all'autorete di Becao in avvio e alla risposta a stretto giro di Samardzic. La gara si sblocca dopo nemmeno 4 minuti. Beto perde un brutto pallone e Lazovic ci prova dalla lunga distanza trovando la sfortunata e decisiva deviazione di Becao che spiazza Silvestri per l'1-0 ospite. I bianconeri reagiscono all'11' quando Ehizibue mette in mezzo dalla destra una palla a rimorchio su cui si avventa Success, il cui tiro ravvicinato viene però neutralizzato da Montipò. Il portiere si deve ripetere al 19?, quando mette in corner un destro dal limite di Arslan. Il pareggio è nell'aria e arriva al 21?. Ehizibue fugge dalla destra e la passa al centro a Beto che difende alla grande la palla e serve a rimorchio ...