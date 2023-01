“Si affitta solo agli italiani” | l’annuncio scatena le polemiche | l’agenzia lo rimuove e si scusa

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Costa Volpino. Un annuncio come tanti perre un bilocale: già arredato, al prezzo di 420 euro mensili. Fin qui nulla di strano, poi però si legge: “Si richiedenazionalità italiana”. Una precisazione che ha subitoto lee le contestazioni sottoin questione, con accuse di razzismo nei confronti delche l’ha pubblicato e del proprietario dell’appartamento. Tant’è chestessa ha rimosso il post originale, sostituendolo e aggiungendo un’ulteriore precisazione: “Per espressa richiesta del proprietario si valutano inquilini di nazionalità Italiana. Qualsiasi commento è superfluo”. Il post originale, però, era già iniziato a circolare in rete da un pezzo. “Avere la nazionalità italiana non è sinonimo di garanzia – ...

