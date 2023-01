Short track | il Presidente Gios | “Arianna non può decidere i convocati della Nazionale”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Sono giorni di discussioni nel mondo del pattinaggio, dopo il post diFontana sui social. La fuoriclasse ha dichiarato un paio di giorni fa la rottura con la Federazione e ha anche affermato di star pensando di gareggiare per gli Stati Uniti. “È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che vi ho aggiornato sui problemi che ho dovuto e devo affrontare. Purtroppo non ci sono state comunicazioni costruttive sulla mia partecipazione ai Giochi Olimpici del ‘26 da parteFISG dopo che, dall’aprile scorso, ci sono state ammissioni, da parte delFISG, di errori commessi e fatto promesse che non sono mai state mantenute. Lo staff rimane, in parte, quello che ha permesso ad atleti di prendermi di mira durante gli allenamenti e questo non è accettabile“, un estratto delle parole di Fontana. Il ...

Pochi giorni fa, il mondo dello sport italiano è rimasto scioccato dalla scelta di Arianna Fontana , la campionessa delloe l 'azzurra più vincente della storia delle Olimpiadi . La vincitrice di 11 medaglie olimpiche infatti, con un lungo post sui social, ha annunciato di voler abbandonare la nazionale in ...

Short track, Chiara Simionato sul caso Fontana: "Le sue pretese incidono sulla squadra, si pensi al gruppo e non al singolo" OA Sport

Short track, il presidente Gios risponde ad Arianna Fontana: “Se vuole cambiare, é libera di farlo. Più di così non possiamo offrire” OA Sport

Short track, Andrea Gios avvisa Arianna Fontana: “Non può decidere lei chi deve allenare l’Italia o chi deve essere convocato” OA Sport

Short Track, Mondiali junior: Lorenzo Previtali chiude nono sui 1.000 metri. La staffetta maschile è settima FISG

Short Track, Mondiali junior: Alessandro Loreggia e Lorenzo Previtali si fermano in semifinale. Finale B per la staffetta ... FISG

