La velocità massima raggiunta dal guidatore è dichilometri all'ora, l'auto usata una Mercedes Amg E63S, 612 cavalli erogati da un quattro litri V8 biturbo a benzina, trazione integrale, cambio ...Un automobilista tedesco si è lanciato ad alta velocità, fino a toccare ikm/h sull'Autostrada ... Nel filmato l'autoa 300 chilometri orari in un tratto dell'Autofiori a due corsie dove il ...

Sfreccia a 301 km/H sull'autostrada Autofiori senza preoccuparsi dei limiti Corriere dello Sport

Follia sull’Autofiori, sfreccia a 301 km/h e si riprende col cellulare: il video pubblicato sui social Il Fatto Quotidiano

Sfreccia a 301 km all'ora sull'Autofiori e posta il video su Instagram ... Agenzia ANSA

Autofiori, automobilista tedesco sfreccia a 301km/h per video sui social triestecafe.it

Caro carburanti: benzina ancora in rialzo, al self a 1,880 euro/litro Corriere dello Sport

'Vola' a 301 km all'ora sull'Autofiori, all'altezza di Sanremo, con una sola mano perché l'altra è impegnata a tenere il telefonino con cui filma ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province. Noi e i nostri fornitori ...