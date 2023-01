Sexy | a modo suo Il nuovo gilet di tendenza si indossa come un top

Leggi su iodonna

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Passione maglieria. L’Inverno 2023 decreta, ancora una volta, la supremazia del knitwear. In questa stagione il maglione oversize ha lasciato spazio a nuove/vecchie iterazioni. Tornano i pullover classici, lo scollo a V e il cardigan lungo; ma anche pezzi ibridi più originali. Il caso del maglione smanicato, l’ultima frontiera deldi maglia: diverso dal tradizionale golf da uomo, assume connotati moderni e ricercati. Il maglione smanicato secondo Gauchere AI22/23 (Photo: Imaxtree). Leggi anche › La dolce vita. Le idee più chic per abbinare il maglione a collo alto da copiare alle star Una silhouette che è diventata un must-have per il suo intrinseco potenziale: infatti, può essereto a strati e si presta a svariati look. ...